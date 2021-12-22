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رياضة > “الاتحاد” يفتح ملف ضم طارق حامد ومحمد النني من جديد
22/12/2021   6:59 ص

“الاتحاد” يفتح ملف ضم طارق حامد ومحمد النني من جديد

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أفادت مصادر بأن مجلس إدارة نادي الاتحاد قد وضع لاعب خط وسط نادي الزمالك المصري، طارق حامد ومواطنه المحترف بصفوف أرسنال الإنجليزي محمد النني على طاولته خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “عكاظ”، إلى عدم اتضاح الرؤية بخصوص موقف إدارة الاتحاد سواء بالتوقيع مع الثنائي كبديلين للمغربي كريم الأحمدي والبرازيلي برنو هنريكي أو الاكتفاء بعقد صفقة وحيدة من بينها في حال نجاح المفاوضات.

وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن إدارة الاتحاد سبق وفتحت خط مفاوضات مع طارق حامد خلال الانتقالات الصيفية الماضية فيما ربطت تقارير صحفية بينها وبين لاعب أرسنال محمد النني.

“الاتحاد” يفتح ملف ضم طارق حامد ومحمد النني من جديد

رياضة
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