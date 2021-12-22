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جديد المحليات > “الأرصاد” يوضح حالة الطقس المتوقعة اليوم ويصدر تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة في 3 مناطق
22/12/2021   2:34 م

“الأرصاد” يوضح حالة الطقس المتوقعة اليوم ويصدر تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة في 3 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة اليوم (الأربعاء) على شرق ووسط المملكة، وتبدأ بالانخفاض التدريجي على جنوب المملكة.

وقال المركز في تقريره عن حالة الطقس إنه يتوقع أن يصاحب الانخفاض في درجات الحرارة نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، ولا يستبعد تكوَن الضباب في الصباح الباكر على جازان، وعسير، والباحة ومرتفعات مكة المكرمة وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف، كما أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة على سواحل جازان. 

وأصدر المركز تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، في عدد من المحافظات بمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، مبيناً أن الحالة ستبدأ الساعة الـ9 صباحاً، وتستمر حتى الـ5مساء. 

وأضاف أن محافظات أبوعريش، والدرب، والطوال، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا، وفرسان، بمنطقة جازان، ستشهد سحباً رعدية ممطرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، لافتاً إلى أن الحالة ستستمر حتى الـ10 صباحاً.  وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد” يوضح حالة الطقس المتوقعة اليوم ويصدر تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة في 3 مناطق

جديد المحليات
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