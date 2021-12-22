“التحالف”: تصريحات وزير الخارجية الإيراني بشأن إخلاء “ايرلو” عارية عن الصحة ولا تثمن المواقف الإنسانية للتحالف

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، إن إجلاء ضابط الحرس الثوري الإيراني حسن إيرلو من اليمن، تم لاعتبارات إنسانية تقديراً لوساطة دبلوماسية من الأشقاء في سلطنة عمان وجمهورية العراق.
وأوضح العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية من تصريحات مسيئة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، حول عملية إخلاء الضابط من اليمن.
وأضاف أن هذه التصريحات المسيئة للمملكة تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، ولا تثمن موقف التحالف الإنساني والنبيل في إجلاء المذكور من صنعاء إلى البصرة، كما أنها تصريحات غير مستغربة من المسؤولين الإيرانيين وتأتي في سياق سلوك الدبلوماسية الإيرانية بدخول المذكور لليمن بطريقة غير شرعية وقيامه بدعم الفوضى والقتال هناك.
وأبان أن “التحالف” بتوجيهات من قيادة المملكة، باشر تسهيل نقل المذكور لاعتبارات إنسانية بعد أقل من 84 ساعة من الإبلاغ عن حالته الصحية)، لافتاً إلى أنه جرى تقديم كل التسهيلات والتصاريح الخاصة بالعبور، وكذلك الدعم اللوجستي لطائرة الإجلاء الطبي التابعة للقوات الجوية العراقية من نوع (سي -130).
وأشار إلى أن هذه تعتبر المرة الثانية التي يتم فيها إجلاء مواطن إيراني مرتبط بالعمليات القتالية باليمن، بعد إجلاء أحد أفراد السفينة الإيرانية العسكرية “سافيز” بالبحر الأحمر في عام 2019م من قبل القوات الجوية الملكية السعودية، ونقله لتلقي العلاج بأحد المستشفيات بالمملكة لفترة طويلة جراء وضعه الصحي المتدهور، ومن ثم نقله عبر طائرة إجلاء طبي سعودية إلى مسقط بعد وساطة من الأشقاء في سلطنة عمان لإعادته وتسليمه لإيران.
وأكد المالكي استمرار نهج المملكة والتحالف الثابت في تطبيق القيم والمبادئ الإنسانية الراسخة رغم ما تنتهجه إيران من سلوك غير حضاري وغير إنساني. وفق “أخبار 24”.