أطاحت شرطة منطقة القصيم، بمقيمة من الجنسية الإثيوبية، آوت 15 امرأة مخالفة لنظام أمن الحدود، 10 منهن من الجنسية الإثيوبية و5 من الجنسية الصومالية.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة إنه خلال المتابعة الأمنية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، تم القبض على المقيمة بتهمة إيواء مخُالفات لأنظمة الإقامة وأمن الحدود، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة بالمنطقة.
وأضاف أنه تم إيقاف النساء المُخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهن، وإحالتهن إلى جهة الاختصاص.
وأكد أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم أو يوفر لهم المأوى أو أي مساعدة يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن لـ5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير، لافتاً إلى أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة. وفق “أخبار 24”.