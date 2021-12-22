الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن وظائف شاغرة

طرحت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، أكثر من 260 وظيفة شاغرة، لحملة الشهادة الثانوية فأعلى، في مدن (الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، والأحساء).
وشملت الوظائف المطروحة 25 وظيفة طبية و180 وظيفة تمريض، إضافةً إلى: (أخصائي توظيف، ومساعد لوجستي، وأخصائي علاج طبيعي، وأخصائي تغذية سريرية، ورئيس قسم إدارة السلامة، وفني مهني – بناء، وفني مهني – سباكة، وسائق).
ويُشترط لشغل هذه الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على المؤهل المطلوب بتقدير لا يقل عن “جيد”، وحاصلًا على ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (للوظائف الطبية والصحية)، وعلى ترخيص من الهيئة السعودية للمهندسين (للوظائف الهندسية)، فضلاً عن اجتياز المقابلة الشخصية وامتحان اللغة الإنجليزية واللياقة الطبية، واختبار اللغة الإنجليزية “STEP” للوظائف التي تتطلب ذلك. وفق “أخبار 24”.