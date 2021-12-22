وكيل “الموارد البشرية”: قريباً الإعلان عن توطين قطاعات الإعلام والترفيه والاستشارات

كشف وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين وتمكين المرأة، المهندس ماجد الضحوي، عن أن الوزارة ستعلن قريبًا قرارات توطين لقطاعات الإعلام والاستشارات والترفيه، وبعض المهن الجديدة.
وأشار “الضحوي”، إلى أن معدل مشاركة الإناث السعوديات في العمل ارتفع إلى أكثر من 34%، متجاوزةً مستهدفات رؤية 2030.
وأضاف، خلال مداخلة مع برنامج “يا هلا” المذاع عبر “روتانا خليجية”، أن نسبة التوطين ارتفعت خلال عام واحد من 21.5% إلى 23.6%.
وأكد على أن الوزارة انتهجت سياسة توطين المهن النوعية والأنشطة التي تستوعب أعدادًا كبيرة من المواطنين وتتميز بتطور وظيفي لتحسين العمل، وتوطين المناطق التي تعتمد على الميزات التنافسية، بالشراكة مع الجهات الحكومية والجهات المشرفة ومنشآت القطاع الخاص.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أعلنت أول أمس تجاوز عدد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص 1.9 مليون موظف، وهو الرقم الأعلى تاريخيًا في المملكة.
وزارة الموارد البشرية: وصول عدد السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 1.9 مليون#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ufkjWxEqCn
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 21, 2021
وفق “أخبار 24”.