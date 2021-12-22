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جديد المحليات > من هو “فالح السليمان” الذي صدر أمر ملكي بتعيينه محافظاً للهيئة العامة للتطوير الدفاعي؟
22/12/2021   2:45 م

من هو “فالح السليمان” الذي صدر أمر ملكي بتعيينه محافظاً للهيئة العامة للتطوير الدفاعي؟

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أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الثلاثاء)، أمراً ملكيًا، بتعيين الدكتور فالح بن عبدالله الصالح السليمان محافظاً للهيئة العامة للتطوير الدفاعي بمرتبة وزير.

و”السليمان” من خريجي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، في تخصص الهندسة الميكانيكية، حيث حصل منها على شهادتي البكالوريوس والماجستير، وحصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من جامعة كاليفورنيا “دافيس” في عام 1985.

وعن مسيرته المهنية، فقد عُيِّن الدكتور السليمان رئيساً للشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، واختير عضواً في مجلس إدارة شركة وادي الظهران للتقنية القابضة.

كما عمل وكيلاً لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن لتطوير العلاقات الصناعية والتقنية، ومديراً عاماً لمركز سلطان بن عبدالعزيز للتقنية والعلوم، وأخيراً تم تعيينه محافظاً للهيئة العامة للتطوير الدفاعي، وقد حصل على جائزة الأمير محمد بن فهد للتفوق العلمي عام 1989م. وفق “أخبار 24”.

من هو “فالح السليمان” الذي صدر أمر ملكي بتعيينه محافظاً للهيئة العامة للتطوير الدفاعي؟

جديد المحليات
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