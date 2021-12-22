طلب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، من أحد أئمة الجوامع في تبوك؛ التواصل معه مباشرة عبر جواله الخاص، لمتابعة أمر الصيانة بالجامع.
وأظهر مقطع فيديو متداول، الوزير خلال تفقده أحد الجوامع ووقوفه على احتياجاته، مؤكداً أنه ستتم صيانة الجامع، وقال مخاطباً الإمام: “إذا ما لقيت الصيانة تلفوني عندك أزهم علي أنا إذا حصل تقصير أو أي شيء”.
وكان الوزير أكد شمول مساجد وجوامع منطقة تبوك بمشاريع الصيانة والتشغيل بنسبة 100%، موضحاً خلال حديثه أمس في لقاء نظمه فرع الوزارة بالمنطقة، أن ذلك يأتي في إطار التوجيهات السامية للقيادة التي تؤكد باستمرار على دعم وتوفير كل الخدمات في بيوت الله.
وفق “أخبار 24”.