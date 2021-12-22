تشمل 5.7 ألف قرية وهجرة.. إطلاق المرحلة الخامسة من خدمة “التجوال المحلي” بمنطقتي مكة والباحة

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (الأربعاء) إطلاق المرحلة الخامسة من خدمة “التجوال المحلي”، وتشمل تغطية أكثر من 5.7 ألف قرية وهجرةً بمنطقتي مكة المكرمة والباحة.
وقالت الهيئة، إن هذه المرحلة تستهدف 4801 قرية وهجرة في منطقة مكة المكرمة، و936 قريةً وهجرةً في منطقة الباحة، بإجمالي 5737 قرية وهجرة، مبينة أن ذلك يأتي ضمن خطتها لتغطية كامل القرى والهجر بمختلف المناطق بنهاية العام الميلادي الجاري.
وتتيح الخدمة لمُقدمي خدمات الاتصالات، الاستفادة من شبكات الاتصالات الخاصة بمقدمي الخدمة الآخرين، وذلك لتلبية متطلبات المستفيدين من خلالها، ودعم وصول مُقدمي الخدمة لأكبر عدد من المستخدمين، بما يضمن زيادة عدد الخيارات المتاحة؛ ورفع مستوى المنافسة والارتقاء بجودة الخدمة وتحسين تجربة المستخدم من جهةٍ، ودعم تمكين التحوّل الرقمي في قرى وهجر المملكة.
يُذكر أن الخدمة انطلقت في مراحلها السابقة بمناطق عسير، والرياض، والقصيم، والشرقية، والحدود الشمالية، والجوف، والمدينة المنورة، وحائل، وتبوك، وهي تمكّن المستخدمين من تغيير الشبكة إلى مُقدم خدمة آخر في حال عدم توافر تغطية لمقدم الخدمة الأساسي، دون أي رسوم إضافية على المستخدم. وفق “أخبار 24”.