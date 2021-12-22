تتضمن 14 جائزة.. “الثقافة” تفتح باب الترشيح للدورة الثانية من مبادرة “الجوائز الثقافية الوطنية”

أعلنت وزارة الثقافة، اليوم (الأربعاء)، فتح باب استقبال الترشيحات للدورة الثانية من مبادرة “الجوائز الثقافية الوطنية” أمام عموم المثقفين والجمهور، بدءًا من اليوم وحتى 22 مارس المقبل.
وأتاحت الوزارة لعموم الأفراد والمؤسسات والقطاعات الثقافية تقديم الترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للجوائز الثقافية الوطنية.
وتتضمن المبادرة، التي تسعى الوزارة من خلالها لتكريم المبدعين في المجال الثقافي السعودي، 14 جائزة، هي: جائزة شخصية العام الثقافية، وجائزة الثقافة للشباب، وجائزة المؤسسات الثقافية، بالإضافة إلى جائزة الأفلام، وجائزة الأزياء، وجائزة الموسيقى، وجائزة التراث الوطني، وجائزة الأدب، وجائزة المسرح والفنون الأدائية، وجائزة الفنون البصرية، وجائزة فنون العمارة والتصميم، وجائزة فنون الطهي، وجائزة النشر، وجائزة الترجمة.
فيما استثنت وزارة الثقافة جائزة “شخصية العام الثقافية” وجائزة “الثقافة للشباب” من عملية الترشيح، حيث ستُمنحان وفق اختيار لجنة مخصصة.
وستعتمد جائزة المؤسسات الثقافية على آلية للترشيح عبر المنصة الإلكترونية تتضمن أربعة مسارات، هي: ترشيح المؤسسة أو الشركة لنفسها، أو الترشيح من قبل المؤسسات الأخرى، أو الترشيح من لجان مختصة من قبل وزارة الثقافة أو الترشيح من قبل العامة.
أما الإحدى عشرة جائزة الباقية فسيعتمد الترشيح لها على آلية تتضمن ثلاثة مسارات، هي: ترشيح المشارك لنفسه، أو ترشيح عموم المثقفين والمبدعين للإنجازات الثقافية التي يرون أنها تستحق التقدير، أو الترشيح من لجان مختصة من قبل وزارة الثقافة. وفق “أخبار 24”.
وكانت “الثقافة” قد احتفت بالفائزين بجوائز الدورة الأولى في شهر أبريل الماضي، في حفل أقيم في قصر الثقافة بالحي الدبلوماسي، والذي شهد تكريم الأديب محمد العبودي بجائزة شخصية العام الثقافية، والمخرجة السينمائية شهد أمين بجائزة الثقافة للشباب، إلى جانب الفائزين بجوائز القطاعات الفرعية من أفراد ومؤسسات ثقافية.