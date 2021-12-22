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جديد المحليات > خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 410 قضاة بوزارة العدل وديوان المظالم
22/12/2021   7:13 م

خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 410 قضاة بوزارة العدل وديوان المظالم

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أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمره الكريم، بترقية وتعيين 393 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ وليد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.

كما أصدر الملك سلمان، أمرًا ملكيًا آخر، بترقية وتعيين 17 قاضيًا بديوان المظالم .

بدوره أوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ خالد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن ترقية قاضيين إلى درجة (وكيل محكمة/ ب) وترقية قاضٍ إلى درجة (قاضي/ ب) وتعيين أربعة قضاة على درجة (قاضي/ ب) وتعيين 10 قضاة على درجة (ملازم قضائي). وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 410 قضاة بوزارة العدل وديوان المظالم

جديد المحليات
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