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جديد المحليات > بالفيديو.. “هيئة النقل”: المركبات ذات اللوحات الصفراء هي فقط المصرح لها بنقل البضائع
22/12/2021   7:13 م

بالفيديو.. “هيئة النقل”: المركبات ذات اللوحات الصفراء هي فقط المصرح لها بنقل البضائع

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حذّرت الهيئة العامة للنقل من نقل البضائع عبر المركبات المخالفة، كونها لا تضمن للشخص حقوقه مثل النظامية.

وأوضحت، اليوم (الأربعاء)، من خلال فيديو توعوي، أن المركبات ذات اللوحات الصفراء هي فقط المصرح لها بالعمل في هذا المجال.

وطالبت الراغبين في الدخول للمجال بالاستفادة من المبادرة التشجيعية واستخراج ترخيص نقل بضائع للعمل بشكل نظامي.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “هيئة النقل”: المركبات ذات اللوحات الصفراء هي فقط المصرح لها بنقل البضائع

جديد المحليات
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