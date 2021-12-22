بالفيديو.. “هيئة النقل”: المركبات ذات اللوحات الصفراء هي فقط المصرح لها بنقل البضائع

حذّرت الهيئة العامة للنقل من نقل البضائع عبر المركبات المخالفة، كونها لا تضمن للشخص حقوقه مثل النظامية.
وأوضحت، اليوم (الأربعاء)، من خلال فيديو توعوي، أن المركبات ذات اللوحات الصفراء هي فقط المصرح لها بالعمل في هذا المجال.
وطالبت الراغبين في الدخول للمجال بالاستفادة من المبادرة التشجيعية واستخراج ترخيص نقل بضائع للعمل بشكل نظامي.
تعاملك مع الناقل النظامي في نشاط #نقل_البضائع على الطرق يحافظ على ممتلكاتك ويضمن حقوقك، وينسجم مع مبادرة تصحيح أوضاع الأفراد والمنشآت في قطاع النقل، ومكافحة التستر فيه. #الصفراء_هي_الصح pic.twitter.com/QDjIU5ByiY
— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) December 22, 2021
وفق “أخبار 24”.