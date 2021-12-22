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جديد المحليات > “الترفيه” تستعرض جدول فعاليات اليوم الأربعاء بـ”موسم الرياض”
22/12/2021   7:13 م

“الترفيه” تستعرض جدول فعاليات اليوم الأربعاء بـ”موسم الرياض”

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استعرضت الهيئة العامة للترفيه، جدول الفعاليات المقامة اليوم (الأربعاء)، ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي يتضمن العديد من الفعاليات والعروض الترفيهية.

وأبانت أن منطقة البوليفارد تحتضن فعاليات متنوعة من ضمنها مسرح كوكب الشرق: رحلة الست، ومسرحية “فرحان نسيب زعلان”، وتجربة متاهة الكريستال، وتجربة عالم الديناصورات، ومسرح العندليب “حبيبتي من تكون”، ودرب الزلق: فيصل السعد، ودخنة: دحوم الطلاسي، وليالي شامية: دلال الصغيرة.

وأوضحت أنه سيقام ضمن فعاليات ليالي أوايسس، حفلات من بينها حفل الفنان عبدالله الرويشد، والفنان فهد الكبيسي، إلى جانب فعاليات رحلة سفاري والمنتزه في منطقة “رياض سفاري”.

وأشارت إلى أن منطقة نبض الرياض تقدم عروضاً فنية وترفيهية، وأخرى ثلاثية الأبعاد وفلكلورية ونشاطات فنية ثابتة وجوالة، كما تستضيف المناطق الأخرى أنشطة عديدة ومتنوعة. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن فعاليات موسم الرياض قد بدأت في 20 أكتوبر الماضي، حيث تم توزيعها على 14 منطقة ترفيهية، يضم كل منها نشاطات متنوعة وخيارات متعددة من المقاهي والمطاعم العالمية.

موسم الرياض

“الترفيه” تستعرض جدول فعاليات اليوم الأربعاء بـ”موسم الرياض”

جديد المحليات
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