وكيل “الصحة”: متوقع تحقيق مناعة عالمية بحلول منتصف 2022.. وقد نحتاج لجرعات تنشيطية سنوية لفئات معينة

أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، أن الدراسات والتقديرات تشير إلى أنه مع تلقيح عدد كبير من المواطنين عالميًا يُتوقع أن تكون هناك مناعة مجتمعية عالمية بحلول منتصف العام 2022.
وأضاف عسيري، خلال مساحة لوزارة الصحة بثت اليوم على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه حتى ذلك الحين فالمجتمع بحاجة لجرعات تنشيطية بعد ثلاثة أشهر من الجرعة الثانية، مشيراً إلى أن الجرعات التنشيطية لكورونا تشبه إلى حد كبير لقاح الإنفلونزا الذي يُعطى سنويًا.
وأشار إلى أنه بعد تحقيق هذه المناعة، لن تكون هناك حاجة لتكرار الجرعات، وقد يُكتفى بإعطاء جرعات تنشيطية (كل عام أو عامين أو ثلاثة) من اللقاح لفئات معينة من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بآثار خطيرة جراء الفيروس. وفق “أخبار 24”.
وشدد عسيري على ضرورة إعطاء اللقاح للأطفال من سن 5-11 سنة، مؤكداً أنه آمن لهذه الفئة العمرية، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة أمس الشروع في تطعيمهم بمراكز اللقاحات.