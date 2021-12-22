طارق حامدي يحقق الميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية بعد الفوز على منافسه الإيراني

حقق البطل السعودي والأولمبي للكاراتيه، طارق حامدي، الميدالية الذهبية في وزن فوق 84 ك، خلال منافسات بطولة آسيا للكبار والشباب وتحت 21 سنة المقامة في مدينة ألماتي بجمهورية كازاخستان.
وجاءت ذهبية البطل الأولمبي والكاراتيه طارق حامدي، بعدما حقق الفوز على اللاعب الإيراني 4/0 في البطولة الآسيوية.
وقال الاتحاد السعودي للكاراتيه: “ما يرضى بغير الذهب أسد آسيا الذهبي طارق حامدي يعيد ذكريات أولمبياد طوكيو ويحقق ذهبية آسيا في وزن فوق 84 ك بعد هزيمة اللاعب الايرني 4/0, في البطولة الآسيوية (19)للناشئين والشباب والـ(17) تحت 21 سنة وللكبار بكازاخستان”. وفق “أخبار 24”.
كما حقق لاعبو منتخب الكاراتيه الفضية في ثلاث منافسات، ياسر البارقي قتال – 55 ك، وفهد الخثعمي قتال – 67 ك، وسلطان الزهراني قتال – 75 ك، وجاءت برونزية لصقور الكاراتيه في منافسات القتال الجماعي للكبار.
وكان البطل طارق الحامدي حصل على الميدالية الفضية في الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.
#طارق_ذهب يؤكد الأفضليّة 💪😍
ذهبي من يومك يا بطل @TaregHamedi 🥇🇸🇦 https://t.co/EL8xtpNpvY pic.twitter.com/mqAMuF9iUc
— Saudi Olympic & Paralympic Committee (@saudiolympic) December 22, 2021