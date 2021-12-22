“الصحة” توضح الفارق بين اللقاحات التقليدية ولقاحات الحامض النووي

أوضحت وزارة الصحة الفارق بين اللقاحات التقليدية ولقاحات الحامض النووي الريبي المرسال mRNA.
وأشارت الصحة إلى أن مدة إنتاج اللقاح التقليدي تصل إلى 10-15 عامًا، فيما تصل مدة إنتاج لقاح الحامض النووي إلى أسبوع لإنتاج الجرعة التجريبية.
وأوضحت أن عملية الإنتاج في اللقاحات التقليدية تستهلك كمية كبيرة من الميكروبات أو استئصال أجزاء منها في المختبر، بينما تعتمد اللقاحات المتعلقة بالحمض النووي على طرق الإنتاج التركيبية في المختبر دون الحاجة للميكروبات.
وتابعت بأن اللقاح التقليدي يُحقن في الجسم ليحفز الجهاز المناعي على توليد أجسام مضادة، فيما يتدخل لقاح الحمض النووي في الخلية ليعطيها تعليمات إنتاج المستضد لمقاومة المرض. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن اللقاح التقليدي يصعب إنتاج كمية كبيرة منه لتوفير الجرعات، فيما يعطي إنتاج لقاحات الحمض النووي مرونة أكبر.