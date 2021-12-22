بحضور أمير الشرقية ووزير الصناعة.. تخريج 130 مهندساً ومهندسة ضمن برنامج “المهندس الصناعي المعتمد”

شهد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، حفل تخريج 130 مهندساً ومهندسةً بالدفعة الأولى لمبادرة “المهندس الصناعي المعتمد”.
وأكد الأمير سعود أن الاستثمار في الإنسان هو الأهم، وأن القيادة تولي أهمية بالغة لتأهيل شباب وفتيات الوطن الذين أصبحوا يتميزون في المجالات المختلفة ويسهمون في بناء الوطن وتقدمه.
من جانبه، نوّه الخريف بأهمية المبادرة في تدريب المهندسين ورواد الأعمال الصناعيين السعوديين، سواء كانوا على رأس العمل أو من يبحثون عن وظيفة، أو من هم في المراحل الأخيرة من دراستهم الجامعية، لتأهيلهم لسوق العمل، وتعزيز فرص الحصول على عمل، والارتقاء الوظيفي. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن التدريب يأخذ حيزًا كبيرًا من مبادرات منظومة الصناعة والثروة المعدنية لتطوير الكوادر البشرية الوطنية ويُعتبر عنصراً أساسياً لزيادة معدلات التوظيف وتوطين الوظائف.
وعدّ الخريّف القطاعين الصناعي والتعديني من أبرز القطاعات التي يُعتمد عليهما في تنويع القاعدة الاقتصادية، مضيفا أنه لا بد من النهوض بهما لتكون المملكة دولة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية.
يُذكر أن الدورة نفذها مركز اليوم للتدريب بالتعاون مع المركز الدولي للتعلم بجامعة ولاية ميزوري الأمريكية وتحت رعاية وزارة الصناعة والثروة المعدنية.