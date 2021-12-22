تعرّف على خطوات اعتماد المأذون لعقد الزواج عبر بوابة “ناجز”

أوضحت وزارة العدل، اليوم (الأربعاء)، خطوات اعتماد المأذون لعقد الزواج عبر بوابة ناجز.
وأشارت إلى أنه بعد التواصل مع المستفيد يقوم المأذون بتسجيل الدخول على بوابة ناجز، والدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار جميع الخدمات الإلكترونية، والضغط على خانة الحالات الاجتماعية.
وتتمثل الخطوة التالية في اختيار خدمة دخول المأذون لاعتماد توثيق عقد الزواج، بعدها اختيار دخول المأذون لاستكمال البيانات المطلوبة، وإدخال رقم الرخصة ورقم الهوية.
وأضافت أنه بعد التحقق من رمز التحقق يتم إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الطلب المزود من قبل المستفيد ورقم هوية أحد الأطراف في طلب إنشاء عقد الزواج. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أنه بعد تسجيل البيانات المطلوبة يتم استعراض الطلب بالكامل للمأذون للاطلاع عليه، وبعد الاطلاع على الطلب وسماع موافقة الزوجة شفهيا يتم الإقرار من قبل المأذون واعتماد العقد، وأخيرًا بعد اعتماد توثيق العقد من المأذون يتم إصدار وثيقة عقد الزواج.