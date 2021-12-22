كشف الفنان فايز المالكي، اليوم (الأربعاء)، عن تطورات الحالة الصحية للمصاب يوسف العنزي، الطرف الثاني في حـادث مشهور “السناب شات” الراحل محمد الشمري.
وأظهر مقطع فيديو نشره “المالكي” عبر حسابه على “السناب شات”، يوسف العنزي وهو يرقد بغرفة العناية المركزة، مبينًا الحالة الصحية له ولأسرته.
وأوضح العنزي أن جميع أفراد أسرته بخير، لافتًا إلى أن زوجته أجرت عملية جراحية وحالتها الآن مستقرة.
وأشار إلى أنه يعاني كسورا متفرقة في جسده، في فخذه اليمنى والحوض ويده اليسرى، معربا عن شكره لوزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر لرعاية حالته الصحية، وللأمير عبدالعزيز بن فهد. وفق “أخبار 24”.
كما وثق “المالكي” لحظة وصول السيارة التي أهداها الأمير عبدالعزيز بن فهد للعنزي، مؤكدًا أنها نفس موديل سيارته الخاصة.