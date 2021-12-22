“المسابقات” تنقل ملعب مباراتي “الشباب” أمام “التعاون”.. و”الهلال” أمام “الفتح”

أعلنت لجنة المسابقات، نقل مباراتي الهلال ونظيره الفتح والشباب ونظيره التعاون إلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز بدلاً من استاد الملك فهد الدولي، على أن تقام المباراتان في توقيتها المحدد.
وأشارت اللجنة، بحسب بيان رسمي صادر اليوم (الأربعاء)، إلى أن قرار النقل جاء بناءً على جاهزية استاد الأمير فيصل بن فهد ورغبة ناديي الهلال والشباب.
ويستعد نادي الهلال لمواجهة نظيره الفتح، يوم السبت الموافق 25 ديسمبر ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الدوري. وفق “أخبار 24”.
ويلتقي الشباب نظيره التعاون، يوم الإثنين الموافق 27 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري.