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رياضة > بالفيديو والصور.. الأهلي المصري بطلًا للسوبر الأفريقي بعد مباراة ماراثونية أمام الرجاء المغربي
22/12/2021   10:41 م

بالفيديو والصور.. الأهلي المصري بطلًا للسوبر الأفريقي بعد مباراة ماراثونية أمام الرجاء المغربي

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تُوّج فريق الأهلي المصري، ببطولة السوبر الأفريقي على حساب نظيره المغربي، الرجاء، بعد المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الأربعاء).

وتقدم الرجاء بهدف سجله لاعب الأهلي، ياسر إبراهيم في مرماه بعد مرور 13 دقيقة، قبل أن يتعادل طاهر محمد طاهر للأهلي في الدقيقة 90.

ولجأ الفريقان بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق إلى ركلات الترجيح، التي انتهت لصالح الأهلي بنتيجة 6-5. وفق “أخبار 24”.

وكان الأهلي قد شارك في بطولة السوبر الأفريقي بصفته بطلاً لبطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما شارك الرجاء بصفته بطلاً لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

الأهلي والرجاء

الأهلي والرجاء

الأهلي والرجاء

الأهلي والرجاء

بالفيديو والصور.. الأهلي المصري بطلًا للسوبر الأفريقي بعد مباراة ماراثونية أمام الرجاء المغربي

رياضة
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