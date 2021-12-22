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رياضة > “الفيصلي” يبدأ استعداداته لـ “الطائي” بتمارين فنية
22/12/2021   10:41 م

“الفيصلي” يبدأ استعداداته لـ “الطائي” بتمارين فنية

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عاود فريق الفيصلي، مساء اليوم (الأربعاء) تدريباته على ملعب ناديه بمدينة حرمة بعد لقاء الأهلي ضمن مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقسّم الجهاز الفني اللاعبين خلال المران إلى مجموعتين حيث اكتفى المشاركون في لقاء الأهلي بصفة أساسية بتمارين استرجاعية.

وأدى اللاعبون في المجموعة الثانية تمارين بدنية متنوعة إضافةً إلى العديد من التمارين الفنية بمساحات صغيرة قبل أن يُختتم المران بمناورة على جزء من مساحة الملعب. وفق “أخبار 24”.

وأجرى حراس المرمى تدريباتهم الاعتيادية تحت إشراف مدرب الحراس جوسي فيريرا.

ويستعد نادي الفيصلي لمواجهة نظيره الطائي، يوم (الأحد) الموافق 26 ديسمبر ضمن منافسات الدوري.

“الفيصلي” يبدأ استعداداته لـ “الطائي” بتمارين فنية

رياضة
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