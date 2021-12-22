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رياضة > خطوة من النصر للتعاقد مع حارس الأهلي محمد العويس
22/12/2021   10:41 م

خطوة من النصر للتعاقد مع حارس الأهلي محمد العويس

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كشفت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد بشأن سعي مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، في الظفر بخدمات حارس الأهلي، محمد العويس، خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر، وفقا لـ”الميدان الرياضي”، إن نادي النصر يجهز عرضه الرسمي للاعب محمد العويس من أجل تقديمه للاعب فور دخوله الفترة الحرّة، وأشارت إلى أن إدارة النادي لم تتفاوض مع اللاعب في الفترة السابقة.

وكانت تقارير صحفية، أشارت في وقت سابق إلى أن النصر قطع مشوارا جيدا نحو كسب خدمات محمد العويس، لدعم صفوفه في المواسم المقبلة، مستفيدا من رغبته في الرحيل عن فريقه.

وذكرت التقارير حينها أن محمد العويس، أبدى موافقته على العودة إلى العاصمة الرياض مجددًا، من خلال ارتداء قميص النصر هذه المرة بعد أن قدم للأهلي من صفوف فريق الشباب.

خطوة من النصر للتعاقد مع حارس الأهلي محمد العويس

رياضة
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