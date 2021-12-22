نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > نقل نجم الاتحاد السابق صلاح المولد إلى العناية المركزة
22/12/2021   10:42 م

نقل نجم الاتحاد السابق صلاح المولد إلى العناية المركزة

+ = -
1691

تعرض نجم فريق الاتحاد السابق، صلاح المولد إلى وعكة صحية، نقل على إثرها إلى العناية المركزة، وسط دعوات من الإعلاميين الرياضيين بالشفاء العاجل له.

وكتب نجم الاتحاد السابق، محمد سويد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “العزيز كابتن صلاح المولد دخل العناية الفائقة في غيبوبة منذ أيام.. نسأل الله له الشفاء العاجل، والدعاء لمن عرف هدا الإنسان الطيب العفوي الذي قدم لنادي الاتحاد كل حياته”.

وأوضح “سويد”: “عانى من التهميش والوحدة بعد أن فقد ابنه الوحيد بندر رحمه الله في حادث سير.. دعواتكم ومساعدتكم لهذا الرجل وأسرته”.

وقال جمال عارف: “الف سلامة للكابتن صلاح المولد أحد نجوم الاتحاد السابقين الذي يرقد في العناية المركزة.. اللهم رب الناس اذهب عنه الباس واشفه شفاء لايغادر سقما.. دعواتكم له بالشفاء العاجل”. وفق “أخبار 24”.

وأوضح عدنان جستنيه: “اللهم اشفيه شفاءً عاجلاً غير اجل.. وسلامات للكابتن القدير صلاح المولد اللاعب الذي كثير ما ادخل البهجة في قلوب الاتحاديين”.

نقل نجم الاتحاد السابق صلاح المولد إلى العناية المركزة

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885190603.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.