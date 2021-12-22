نقل نجم الاتحاد السابق صلاح المولد إلى العناية المركزة

تعرض نجم فريق الاتحاد السابق، صلاح المولد إلى وعكة صحية، نقل على إثرها إلى العناية المركزة، وسط دعوات من الإعلاميين الرياضيين بالشفاء العاجل له.
وكتب نجم الاتحاد السابق، محمد سويد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “العزيز كابتن صلاح المولد دخل العناية الفائقة في غيبوبة منذ أيام.. نسأل الله له الشفاء العاجل، والدعاء لمن عرف هدا الإنسان الطيب العفوي الذي قدم لنادي الاتحاد كل حياته”.
وأوضح “سويد”: “عانى من التهميش والوحدة بعد أن فقد ابنه الوحيد بندر رحمه الله في حادث سير.. دعواتكم ومساعدتكم لهذا الرجل وأسرته”.
وقال جمال عارف: “الف سلامة للكابتن صلاح المولد أحد نجوم الاتحاد السابقين الذي يرقد في العناية المركزة.. اللهم رب الناس اذهب عنه الباس واشفه شفاء لايغادر سقما.. دعواتكم له بالشفاء العاجل”. وفق “أخبار 24”.
وأوضح عدنان جستنيه: “اللهم اشفيه شفاءً عاجلاً غير اجل.. وسلامات للكابتن القدير صلاح المولد اللاعب الذي كثير ما ادخل البهجة في قلوب الاتحاديين”.
العزيز كابتن صلاح المولد
دخل العناية الفائقة في غيبوبة منذو أيام
نسأل الله له الشفاء العاجل
والدعاء لمن عرف هدا الأنسان الطيب العفوي
الذي قدم لنادي الإتحاد كل حياتة
وعانى من التهميش والوحده بعد ان فقد ابنه الوحيد بندر رحمه الله في حادث سير
دعواتكم ومساعدتكم لهذا الرجل وأسرته pic.twitter.com/8H3P7BHL1s
— محمد سويد (@MohammedSawid) December 22, 2021
الف سلامة للكابتن #صلاح_المولد احد نجوم الاتحاد السابقين الذي يرقد في العناية المركزة .
اللهم رب الناس اذهب عنه الباس واشفه شفاء لايغادر سقما .
دعواتكم له بالشفاء العاجل 🤲🤲
— جمال عارف JAMAL AREF (@jamal_arif1) December 22, 2021
اللهم امين اللهم اشفيه شفاءً عاجلاً غير اجل
وسلامات للكابتن القدير صلاح المولد اللاعب الذي كثير ما ادخل البهجة في قلوب الاتحاديين . https://t.co/O9m1cPCSlO
— عدنان جستنيه | ADNAN JASTANIA (@Adnan_Jas) December 22, 2021