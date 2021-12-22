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رياضة > بالفيديو.. فهد بن نافل يعلق على تعاقد الهلال مع شريك تسويقي إبداعي
22/12/2021   10:41 م

بالفيديو.. فهد بن نافل يعلق على تعاقد الهلال مع شريك تسويقي إبداعي

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علق رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، على توقيعه عقد رعاية مع شركة “Wolfhead” في مجال التسويق، لمدة عام بدءًا من الموسم الرياضي 2021-2022 بحضور عدد من مسؤولي الراعي الجديد.

وقال بن نافل: “الحمد لله، استمرار رعاياتنا وشراكاتنا الاستراتيجية، لدينا أهداف كثيرة مع شركة Wolfhead في مجال التسويق، لذلك نحرص دائمًا على تعزيز شراكاتنا وتطويرها؛ لتحقيق العوائد المادية والأهداف المرجوة من للنادي من إبرامها”.

وأوضح، في تصريحات عقب توقيع الرعاية الجديدة: “لدينا أهداف في خطتنا، ودائما نضع أهدافا أعلى ونسعى لتحقيقها، الحمد لله لدينا الرقم الأعلى في الرعايات بالمملكة، ونطمح في المزيد”. وفق “أخبار 24”.

وستنال شركة “wolfheadagency” بموجب عقد الرعاية مع الهلال على العديد من الحقوق التجارية، أبرزها الوصول إلى العملاء المستهدفين من خلال جماهيرية النادي.

بالفيديو.. فهد بن نافل يعلق على تعاقد الهلال مع شريك تسويقي إبداعي

رياضة
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