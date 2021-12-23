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23/12/2021   8:39 ص

مُختص يُحذر من كثرة الثغرات الأمنية بنظام “أندرويد”.. ويوضح أسبابها

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حذّر المُختص التقني، أحمد المقاطي، من كثرة الثغرات الأمنية في نظام “أندرويد” والتي يمكن استغلالها من قبل البعض في سرقة بيانات المُستخدمين.

وقال المقاطي خلال إحدى حلقات برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إن أسباب تلك الثغرات هي كثرة المزايا التي يتيحها النظام، إلى جانب كثرة موارد التطبيقات به، مع السماح بتحميل تطبيقات من خارج النظام.

ونوه إلى أن تلك التطبيقات يتم استخدامها أحياناً في اختراق هاتف الشخص والحصول على معلومات، وكذلك تحليل شخصيته من أجل أغراض مشبوهة.

وفق “أخبار 24”.

مُختص يُحذر من كثرة الثغرات الأمنية بنظام “أندرويد”.. ويوضح أسبابها

مال وأعمال
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