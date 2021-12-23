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جديد المحليات > لم يستطع النوم بسبب ضخامة المبلغ.. “بن عودة” يكشف قصة تأجيره إبله بـ 20 مليوناً لمدة 48 ساعة
23/12/2021   8:38 ص

لم يستطع النوم بسبب ضخامة المبلغ.. “بن عودة” يكشف قصة تأجيره إبله بـ 20 مليوناً لمدة 48 ساعة

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روى رجل الأعمال عبدالله بن عودة قصة تأجيره فرديات إبله بمبلغ 20 مليون ريال لمدة 48 ساعة لمهندس الصفقات عبدالله الدبوس.

وأوضح خلال حديثه في برنامج “الراصد” عبر قناة “الإخبارية” أمس (الأربعاء)، أنه كان جالساً في كافتيريا المُلاك في مقر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل وحضر إليه “الدبوس” وعرض عليه استئجار إبله.

وأضاف أن “الدبوس” استخرج له شيكاً وطلب منه كتابة المبلغ الذي يريده كون إبله مكتسحة الأشواط ولديها العديد من النقاط، مبيناً أنه كان رافضاً غير أن الطرف الآخر كان ملحاً عليه.

وأشار إلى أنه كتب مبلغ 20 مليون ريال في الشيك وعندما سلمه للدبوس طلب منه التخفيض، لكنه رفض ذلك، مبينا أن “الدبوس” وافق بعد ذلك على المبلغ. وفق “أخبار 24”.

وأبان أنه حاول أكثر من مرة إقناع الدبوس بالتراجع، حيث طلب منه الاستخارة، لكنه كان مصراً على إكمال الصفقة والتزامه بدفع المبلغ حتى لو لم تحقق الإبل أي إنجاز خلال مشاركتها.

ولفت “بن عودة” إلى أن إبله من سلالة نادرة واشترى 30 منها عام 2020 بمبلغ 60 مليون ريال، كاشفاً أنه لم ينم في تلك الليلة من ضخامة المبلغ الذي سيحصل عليه خلال فترة وجيزة.

لم يستطع النوم بسبب ضخامة المبلغ.. “بن عودة” يكشف قصة تأجيره إبله بـ 20 مليوناً لمدة 48 ساعة

جديد المحليات
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