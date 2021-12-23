“النصر” يُعلن سلبية مسحة لاعبيه وجهازه الفني والإداري

أعلن نادي النصر، نتائج الفحوصات التي خضع لها فريقه من لاعبين وجاهز فني وإداري وطبي وعاملين بالنادي.
وأشار نادي النصر، عبر بيان رسمي صادر اليوم (الخميس)، إلى سلبية المسحة التي خضع لها كافة لاعبي الفريق الأول والأجهزة الإدارية والفنية والطبية، والعاملين في النادي.
وأتم نادي النصر بيانه بالتنويه إلى أن فريقه سيجري تدريباته عصر اليوم عند الساعة الرابعة عصرًا.
وكان المدير الفني لفريق النصر، روسو، قد ألغى تدريبات فريقه يوم أمس (الأربعاء)؛ لأسباب احترازية لحين ظهور نتائج الكشف الطبي التي خضع لها الفريق بعد إصابة طبيب الفريق بكورونا. وفق “أخبار 24”.