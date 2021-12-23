“الطاقة” توقع مذكرة تفاهم مع “الدفاع” تتعلق بتطوير مشروعات الطاقة المتجددة

وقّعت وزارة الطاقة مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع تتعلق بتطوير مشروعات الطاقة المتجددة في المنشآت التابعة لـ”الدفاع”، والتأكد من جاهزية شبكات النقل، وإجراء الدراسات التمهيدية اللازمة، وأعمال الطرح والترسية لتلك المشروعات.
وقع مذكرة التفاهم عن “الدفاع” مساعد الوزير للشؤون التنفيذية خالد البياري، وعن “الطاقة” مساعد الوزير حمدان العتيبي، بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.
وتهدف المذكرة لدعم وتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة في منشآت وزارة الدفاع، وذلك بقيام وزارة الطاقة من خلال فرقها المتخصصة بتقييم الموارد وشبكات النقل وإجراء الدراسات والتقييمات اللازمة، بما في ذلك الدراسات البيئية والجيولوجية والهيدرولوجية، وتحديد نوع التقنية وجدوى الاستثمار فيها. وفق “أخبار 24”.
ويأتي توقيع المذكرة استنادًا إلى أهمية إعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة للطاقة المتجددة والإشراف على المشاريع وتنظيمها في منشآت وزارة الدفاع، وتنفيذ الأعمال التحضيرية السابقة للتطوير، مثل اختيار المواقع، وتقييم الموارد، وشبكة النقل، والدراسات البيئية والجيولوجية والهيدرولوجية وأعمال الطرح والترسية لتلك المشروعات.