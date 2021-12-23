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جديد المحليات > آل الشيخ: الإسلام يتعرض لحملات تشويه للنيل من سماحته.. وسنواجهها بالمواقف المعتدلة
23/12/2021   8:38 ص

آل الشيخ: الإسلام يتعرض لحملات تشويه للنيل من سماحته.. وسنواجهها بالمواقف المعتدلة

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حذر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، من تعرض الإسلام لحملات تشويه مغرضة تحاول النيل من وسطيته وسماحته، داعيًا الجميع لمواجهتها عمليًّا بالمواقف المعتدلة الدالة على التسامح والصفح. 

وأكد أن المملكة تحمل لواء نشر منهج الوسطية والاعتدال، مبينًا أن الدين الإسلامي يدعو إلى التسامح والاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب بكل أشكاله. 

وأشار إلى أن الجهد الذي تبذله المملكة لنشر الوسطية انعكس اليوم على واقع الوطن، من انتشارٍ للأمن والأمان، والحرص على بناء الوطن وتماسك أبنائه، منوهًا بعمل المرأة ودورها الفاعل في أعمال وبرامج الوزارة المتنوعة، ما يؤكد تميزها وحرصها على إتقان ما يوكل لها من مهام وأعمال. وفق “أخبار 24”.

جاء ذلك في تصريحات لآل الشيخ عقب تدشينه –أمس (الثلاثاء)- مبادرة “تعظيم بيوت الله”، وأعمال فريق “تكاتف” التطوعي النسائي التي ينفذها فرع الوزارة بمنطقة تبوك. 

 

آل الشيخ: الإسلام يتعرض لحملات تشويه للنيل من سماحته.. وسنواجهها بالمواقف المعتدلة

جديد المحليات
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