بالفيديو.. الشيخ الشثري: التفاخر بموائد الطعام في منصات التواصل يجر إلى مفاسد

حذر عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري من تصوير الموائد والتفاخر بها في مواقع التواصل الاجتماعي، لما في ذلك من إسراف وتبذير ومخالفة للشرع في هذا الجانب.
وأوضح، خلال حديثه في برنامج “فتاوى” على قناة “السعودية” اليوم (الأربعاء)، أنه لا يجوز للإنسان أن يترفع على الآخرين ويفاخر بنعم الله بهدف الترفع.
وأضاف أن تصوير الموائد ليس من الأمور المستحسنة ويجر إلى مفاسد، منها أن الفقير ينقم على الغني ويكون مضادا له بسبب أنه قد فُضل عليه في رزق الله. وفق “أخبار 24”.
توجيه الشيخ سعد الشثري بشأن تصوير الأطعمة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.#فتاوى#قناة_السعودية pic.twitter.com/44xML4JF4W
— قناة السعودية (@saudiatv) December 22, 2021