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جديد المحليات > “الشؤون البلدية” ترصد أبرز مخالفات قصور الأفراح للإجراءات الاحترازية
23/12/2021   8:38 ص

“الشؤون البلدية” ترصد أبرز مخالفات قصور الأفراح للإجراءات الاحترازية

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أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم (الأربعاء)، أبرز مخالفات قصور الأفراح للإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد 19. 

وتمثلت أبرز تلك المخالفات في عدم التزام العاملين والحضور بارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة في جميع الأوقات، وعدم توزيع مطهرات اليدين ووضعها في أماكن واضحة، إلى جانب غياب الملصقات التوعوية ولوحة بيان الأفعال المخالفة عند المداخل والأماكن البارزة. 

ومن بين المخالفات غياب سجل أوقات التعقيم، وعدم تخصيص مكان لعزل الحالات المشتبه بها، إضافة إلى إهمال الفحص عند المدخل الرئيسي للتحقق من الحالة الصحية في تطبيق توكلنا، وعدم وجود ملصق الباركود الخاص بتوكلنا والتأكد من قيام الحضور بمسح الباركود عند الدخول والخروج.  وفق “أخبار 24”.

“الشؤون البلدية” ترصد أبرز مخالفات قصور الأفراح للإجراءات الاحترازية

جديد المحليات
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