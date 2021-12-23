الماضي يكرم الأستاذ إبراهيم العتيبي والأستاذ عبدالرحمن البعيجان

كرم محافظ الخرج الإستاذ مساعد بن عبدالله الماضي الأستاذ إبراهيم العتيبي مساعد الأمين العام للإتصال المؤسسي والأستاذ عبدالرحمن البعيجان مسؤول الإعلام والنشر بغرفة الخرج حصولهم على شهادة الدبلوم التدريبي في الإعلام الرقمي من مركز كوارتر الدولي للإعلام بإعتماد كلية لندن البريطانية في صناعة المحتوى عبر برامج التواصل الإجتماعي لمواكبة التحول الرقمي في الإعلام لايصال المحتوى الهادف وإبراز جهود رواد ورائدات الأعمال وتعزيز التواصل المؤسسي لقطاع الأعمال دعماً وتحفيزاً للأنشطة التجارية من مبادارت وصناعة الفعاليات لفئة مُستهدفة من خلال خلق محتوى في التسويق الرقمي تحت مسمى #الإعلام_الريادي .