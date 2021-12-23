تدشين أول تطبيق سعودي لقياس مفهوم ووضوح الكلام عند الأطفال

دشن مركز الملك عبدالله التخصصي للأذن بمستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود، أول تطبيق سعودي لقياس مفهوم ووضوح الكلام لدى الأطفال.
وأوضح المركز أن البرنامج يهدف إلى تمكين المختصين من تقييم قدرة الأطفال على تمييز وتفسير الكلمات والجمل المختلفة مما سيساعد على الوصول إلى التشخيص السليم لدرجة ونوع ضعف السمع عند الأطفال، كما سيساعد على تحديد نوعية التدخل المطلوب لعلاج ضعف السمع ومتابعة مدى نجاح هذا التدخل.
وأبان أستاذ جراحة الأذن بقسم الأنف والأذن والحنجرة الدكتور عبدالرحمن السنوسي، أن البرنامج يتميز بالقدرة على حفظ البيانات وسهولة استرجاعها وتحليلها، كما أنه يعد الأول من نوعه في المملكة وأحد منجزات مركز الملك عبدالله التخصصي للأذن. وفق “أخبار 24”.