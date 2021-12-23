“هاسي” يطمئن على “غريب” و”الأسمري”.. وفحوصات لـ “السومة”

اطمأن المدير الفني لفريق الأهلي، بيسنيك هاسي، على ثنائي فريقه عبدالرحمن غريب وعلي الأسمري خلال التدريب الجماعي الذي أقامه يوم أمس (الأربعاء)، بعدما شاركا فيه عقب إصابتهما أمام الفيصلي ضمن منافسات الدور 16 من بطولة الكأس.
وشهد المران غياب المهاجم السوري للفريق، عمر السومة؛ حيث خضع إلى فحص بالأشعة على موضع إصابته خلال مباراة الفيصلي ذاتها. وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر أن تُحدد نتائج الفحوصات التي خضع لها السومة مدة غيابه عن الفريق.
ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الرائد، يوم (الإثنين) المقبل ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري.