“الاحتراف” تضم “الكفاءة المالية”

أفادت مصادر بأن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باتحاد الكرة، قد ضمت شرطة استخراج شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة بشكل رسمي.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى لجنة الاحتراف أضافت شروط استخراج الكفاءة المالية في الفقرة 1 و2 من البند الثامن من لائحتها؛ حيث يجب على الأندية في حال رغبتها تسجيل لاعبين جدد الالتزام بتقديم شهادة سارية المفعول تثبت كفاءة النادي المالية حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021 صادرة من لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة وذلك لأندية الدرجة الممتازة والدرجة الأولى.
وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن أندية الدرجة الثانية أصبحت ملزمة بتقديم صورة طبق الأصل من كشف تحويل رواتب اللاعبين المحترفين السعوديين وغير السعوديين ومديري الاحتراف مباشرة إلى حساباتهم الشخصية لدى البنوك يغطي الفترة ما بين بداية يونيو 2021 إلى نهاية نوفمبر 2021 مع تعبئة النموذج الخاص بذلك، إضافة إلى إرسال ما يثبت الزيادة أو الحسم من الأجر الشهري حال تمت الموافقة على ذلك مسبقًا.