تعليم الخرج يقدم للميدان التعليمي مشروع العروض المرئية لمقرر التفكير الناقد

الإعلام والاتصال – فواز الجليفي :
تعمل إدارة التعليم في محافظة الخرج على استكمال إنتاج حلقات مشروع العروض المرئية لمقرر التفكير الناقد، ويعد هذا المشروع أحد المبادرات التي يقدمها تعليم الخرج دعماً منه لجهود وزارة التعليم في الميدان التعليمي؛ لرفع وتحسين مخرجاته، ورفع كفاءته… ويهدف هذا المشروع إلى تبسيط دروس التفكير الناقد للمعلم والمتعلم، حيث سيستفيد منه كل من: معلمي ومعلمات، ودارسي مادة التفكير الناقد في الصفين الثالث المتوسط، والأول الثانوي.
ويقوم مشروع العروض المرئية لمقرر التفكير الناقد على تبسيط دروس هذا المقرر بكتابة سيناريو مناسب يستوعب كافة دروس هذا المقرر ثم تصميمه كعرض مرئي قصير ليسهل تداوله والاستفادة منه.
يذكر أن هذا المشروع بدأ العمل به منذ اعتماد تدريس المقرر، وتم تدشينه من قبل سعادة مدير التعليم في محافظة الخرج، الدكتور/ خالد بن عبدالله العتيبي. وهو خلاصة تعاون بين كل من: قسم التدريب والابتعاث، وإدارة الإعلام والاتصال ممثلة في الاستديو التعليمي بالإدارة. حيث تولى كتابة السيناريو مشرف التدريب الأستاذ/ صالح العليان، في حين تولى الإشراف الفني، مدير الإعلام والاتصال، الأستاذ/ خالد الكثيري، وتولى التصميم والإنتاج كل من الأستاذ/ فالح المصارير، والأستاذ/ عبدالله العمري من الأستوديو التعليمي. وجاء صوت الأستاذ/ عبدالحكيم السيف، معلقاً على فقرات العمل.