نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد الخرج > تعليم الخرج يقدم للميدان التعليمي مشروع العروض المرئية لمقرر التفكير الناقد
23/12/2021   5:36 م

في مبادرة منه لدعم جهود وزارة التعليم

تعليم الخرج يقدم للميدان التعليمي مشروع العروض المرئية لمقرر التفكير الناقد

+ = -
690

الإعلام والاتصال – فواز الجليفي :

تعمل إدارة التعليم في محافظة الخرج على استكمال إنتاج حلقات مشروع العروض المرئية لمقرر التفكير الناقد، ويعد هذا المشروع أحد المبادرات التي يقدمها تعليم الخرج دعماً منه لجهود وزارة التعليم في الميدان التعليمي؛ لرفع وتحسين مخرجاته، ورفع كفاءته… ويهدف هذا المشروع إلى تبسيط دروس التفكير الناقد للمعلم والمتعلم، حيث سيستفيد منه كل من: معلمي ومعلمات، ودارسي مادة التفكير الناقد في الصفين الثالث المتوسط، والأول الثانوي.
ويقوم مشروع العروض المرئية لمقرر التفكير الناقد على تبسيط دروس هذا المقرر بكتابة سيناريو مناسب يستوعب كافة دروس هذا المقرر ثم تصميمه كعرض مرئي قصير ليسهل تداوله والاستفادة منه.
يذكر أن هذا المشروع بدأ العمل به منذ اعتماد تدريس المقرر، وتم تدشينه من قبل سعادة مدير التعليم في محافظة الخرج، الدكتور/ خالد بن عبدالله العتيبي. وهو خلاصة تعاون بين كل من: قسم التدريب والابتعاث، وإدارة الإعلام والاتصال ممثلة في الاستديو التعليمي بالإدارة. حيث تولى كتابة السيناريو مشرف التدريب الأستاذ/ صالح العليان، في حين تولى الإشراف الفني، مدير الإعلام والاتصال، الأستاذ/ خالد الكثيري، وتولى التصميم والإنتاج كل من الأستاذ/ فالح المصارير، والأستاذ/ عبدالله العمري من الأستوديو التعليمي. وجاء صوت الأستاذ/ عبدالحكيم السيف، معلقاً على فقرات العمل.

تعليم الخرج يقدم للميدان التعليمي مشروع العروض المرئية لمقرر التفكير الناقد

جديد الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885190740.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.