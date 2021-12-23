“واتساب” يحذّر من عملية احتيال واسعة.. ولهذا يجب تغيير كلمة المرور

حذّرت شركة ميتا الأمريكية مستخدمي تطبيق واتساب من عملية احتيال واسعة، حيث رصدت أكثر من 39 ألف موقع إلكتروني تنتحل شكل واسم التطبيق الشهير بهدف سرقة كلمات المرور.
ونوّهت الشركة، في بيان، إلى أن هذه المواقع المزيفة تستهدف أيضاً مستخدمي تطبيقات: “ماسنجر، وفيسبوك، وإنستقرام”، مشيرةً إلى أنها رفعت دعوى قضائية ضد القائمين على تلك الهجمات لإيقافها.
كما طالبت مستخدمي تطبيقاتها ومنصاتها الإلكترونية بتغيير كلمات المرور على الفور، مضيفةً أن الهجمات تتضمّن رسائل نصية أو رسائل عبر البريد الإلكتروني أو رسائل على واتساب، والتي تطلب إدخال البيانات والمعلومات الشخصية. وفق “أخبار 24”.
وشدّدت الشركة على أهمية تجنّب النقر على أي روابط تصل عبر الرسائل المذكورة، لافتةً إلى أن التجاهل يكون الحل الأمثل في مثل هذه الحالات.