نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الأرصاد”: أمطار من الجمعة إلى الأحد على هذه المناطق
23/12/2021   5:40 م

“الأرصاد”: أمطار من الجمعة إلى الأحد على هذه المناطق

+ = -
1366

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة على معظم مناطق المملكة ابتداءً من يوم غد الجمعة وحتى الأحد المقبل.

وأكد أن مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وحائل ستبدأ أمطارها من يوم الغد، بينما الرياض، والقصيم، والشرقية اعتباراً من السبت.

وأوضح أن أمطار مكة تشمل العاصمة المقدسة ومحافظات الطائف، والقنفذة، وأضم، وميسان، بينما في الباحة تأثيرها على المدينة، وبلجرشي، والمندق، والحجرة، وقلوة.

وأضاف أن أمطار المدينة المنورة ستشمل المدينة نفسها، ومحافظات العلا، والعيص، ووادي الفرع، والمهد، بينما في حائل تشمل المدينة ومعظم المحافظات. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الأمطار في القصيم تشمل بريدة، وعنيزة، والرس، والبكيرية، بينما في الرياض تتأثر بها العاصمة والمزاحمية، والقويعية، والخرج، والأفلاج، وشقراء، ورماح، والمجمعة، والزلفي، والغاط، وعفيف، والدوادمي.

أما في الشرقية فتشمل الدمام، والخبر، والقطيف، ورأس تنورة، وبقيق، والجبيل، والأحساء.

“الأرصاد”: أمطار من الجمعة إلى الأحد على هذه المناطق

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885190751.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.