“الأرصاد”: أمطار من الجمعة إلى الأحد على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة على معظم مناطق المملكة ابتداءً من يوم غد الجمعة وحتى الأحد المقبل.
وأكد أن مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وحائل ستبدأ أمطارها من يوم الغد، بينما الرياض، والقصيم، والشرقية اعتباراً من السبت.
وأوضح أن أمطار مكة تشمل العاصمة المقدسة ومحافظات الطائف، والقنفذة، وأضم، وميسان، بينما في الباحة تأثيرها على المدينة، وبلجرشي، والمندق، والحجرة، وقلوة.
وأضاف أن أمطار المدينة المنورة ستشمل المدينة نفسها، ومحافظات العلا، والعيص، ووادي الفرع، والمهد، بينما في حائل تشمل المدينة ومعظم المحافظات. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الأمطار في القصيم تشمل بريدة، وعنيزة، والرس، والبكيرية، بينما في الرياض تتأثر بها العاصمة والمزاحمية، والقويعية، والخرج، والأفلاج، وشقراء، ورماح، والمجمعة، والزلفي، والغاط، وعفيف، والدوادمي.
أما في الشرقية فتشمل الدمام، والخبر، والقطيف، ورأس تنورة، وبقيق، والجبيل، والأحساء.