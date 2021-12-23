وزير المالية يعلن اكتمال تنفيذ خطة الاقتراض السنوية للعام 2021 بقيمة 125 مليار ريال

أعلن وزير المالية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، اليوم (الخميس)، اكتمال تنفيذ خطة الاقتراض السنوية التي اقترحها “مركز إدارة الدين”، للعام 2021م، بحجم تمويل يقارب 125 مليار ريال.
وأوضح أن خطة الاقتراض شملت تلبية احتياجات مالية عن طريق إصدار أدوات دين بحوالي 125 مليار ريال شملت الصكوك والسندات التي كان جُلّها من الأدوات ذات العائد الثابت لتجاوز مخاطر تقلبات أسعار الفائدة المحتملة.
وأشار إلى أن المركز الوطني لإدارة الدين للعام تمكن من ترتيب إصدار سندات سيادية بقيمة 1.5 مليار يورو بأكبر شريحة عائد سلبي على الإطلاق خارج دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ إجمالي الإصدار ما يعادل 6.8 مليار ريال، وبلغت نسبة تغطيتها 3.3 مرة “بما يقارب 5 مليارات يورو” من إجمالي الإصدار، وهو ما يؤكد مكانة المملكة في الأسواق العالمية.
ولفت إلى قيام المركز بتنسيق وترتيب تمويل مقدم من الشركة الكورية للتأمين التجاري “KSURE” بقيمة 3 مليارات دولار، أي ما يعادل 11.3 مليار ريال مطلع العام الجاري، وأكمل من ناحية أخرى ترتيب ثاني عملية شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك مستحقة خلال العام القادم 2022 بقيمة تجاوزت 33 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.
وأضاف الجدعان أن إجمالي التمويل المحلي بلغت نسبته 60.5%، فيما بلغ التمويل الدولي ما نسبته 39.5% من إجمالي خطة الاقتراض السنوية لعام 2021.
وأبان أنه تم استحداث عدد من قنوات التمويل شملت: التمويل الحكومي البديل، وعمليات الشراء المبكر للإصدارات الحكومية المحلية، وكذلك بدء العمل على إطار التمويل الأخضر ضمن المبادرات الجديدة وقنوات التمويل التي تعمل وزارة المالية والمركز على إطلاقها خلال العام المقبل.