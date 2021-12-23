من بينها إلغاء ضابطي الدعم السابقين.. “هدف” يطلق تحسيناً جديداً على دعم التوظيف لتسهيل استفادة المنشآت

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن تحسين جديد على ضوابط الدعم في برنامج دعم التوظيف، وذلك بهدف استفادة عدد أكبر من منشآت القطاع الخاص من دعم البرنامج، واستمرار تمكينها.
وتضمن التحسين الجديد إلغاء ضابطي الدعم السابقين بأن تكون فترة انقطاع الموظف 90 يوماً بين الوظيفتين، وكذلك اشتراط أن تكون فترة التسجيل في المنشأة لمدة 90 يوماً قبل إضافته في طلب الدعم.
ونصّ ضابط الدعم المعتمد حديثًا على “أن يكون المتقدم مسجلاً في نظام التأمينات الاجتماعية لنفس المنشأة المحددة بما لا يتجاوز 120 يوماً، على أن يكون الصرف للشهر التالي من تاريخ إضافته في طلب الدعم لبرنامج دعم التوظيف”. وفق “أخبار 24”.
ويدعم برنامج “دعم التوظيف” أجور السعوديين والسعوديات في جميع الوظائف والمهن بجميع منشآت القطاع الخاص، والتي تتراوح بين 3.2 ألف ريال و15 ألف ريال، بنسبة تبدأ من 30 وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف، لمدة سنتين.