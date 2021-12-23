بالفيديو.. عبادي الجوهر يعتذر عن حفل 31 ديسمبر بسبب “وعكة صحية”

اعتذر الفنان عبادي الجوهر عن عدم تقديمه حفلا في يوم 31 ديسمبر من العام الجاري بسبب مروره بوعكة صحية.
وأوضح عبر فيديو نشره في حسابه على “تويتر”، اليوم (الخميس)، أنه كان يتمنى التواجد مع الجمهور في حفل يوم 31 ديسمبر الجاري.
وأشار إلى أن مروره بوعكة صحية حرمه من التواجد مع زملائه الفنانين في الحفل، مؤكدًا أنه بخير وعافية.
وظهر الفنان عبادي الجوهر في الفيديو وهو مستلقٍ على سرير في أحد المستشفيات، طالبا من جمهوره الدعاء له بالشفاء. وفق “أخبار 24”.
وكانت الهيئة العامة للترفيه قد أعلنت عن حفل غنائي يوم 31 ديسمبر الجاري على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي، بمشاركة 13 فنانا وفنانة.
— عبادي الجوهر (@abadialjohar1) December 23, 2021