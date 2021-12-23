“التجارة”: نراقب ونضبط كافة السلع والمنتجات المخالفة للفطرة السليمة

أكدت وزارة التجارة، اليوم (الخميس)، أنها تراقب وتضبط المخالفات التجارية في جميع الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.
وأوضحت أن الفرق الرقابية في جميع مناطق المملكة تضبط المنشآت التجارية في حال عرض سلع أو منتجات تحتوي على شعارات أو كتابات أو ألوان أو صور أو رموز مخالفة للفطرة السليمة والآداب العامة، وتوقع الجزاءات المقررة نظاماً، مع مصادرة المنتجات المخالفة.
وأكدت الوزارة استمرار فرقها الرقابية في أداء مهامها للتحقق من نظامية أعمال المنشآت التجارية وامتثالها للأنظمة.
ودعت “التجارة” عموم المستهلكين إلى التعاون معها والإبلاغ عن مثل هذه المخالفات لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”. وفق “أخبار 24”.