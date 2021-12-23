رسميًا.. الهولندي داني ماكيلي حكمًا للسوبر بين “الهلال” و”الفيصلي”

أعلن اتحاد الكرة، قيادة الحكم الهولندي داني ماكيلي لمباراة كأس بيرين للسوبر بين فريقي الهلال والفيصلي.
وحدد اتحاد الكرة، في وقت سابق، يوم الخميس 6 يناير المقبل، موعدا لكأس السوبر السعودي (2021-2022)، بين الهلال والفيصلي على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، في تمام الساعة الثامنة والربع مساء.
ويخوض نادي الهلال بطولة السوبر بصفته بطل النسخة الماضية من بطولة دوري المحترفين، فيما يشارك الفيصلي بصفته بطلًا للنسخة الماضية من كأس خادم الحرمين الشريفين. وفق “أخبار 24”.
يذُكر أن فريق الهلال فاز بلقب بطولة كأس السوبر السعودي مرتين عامي 2015 و2018 على حساب النصر والاتحاد، بينما يظهر الفيصلي في مباراة كأس السوبر للمرة الأولى في تاريخه.
وإليكم مسيرة الحكم الهولندي داني ماكيلي: