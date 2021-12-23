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رياضة > “بانيغا” يُخطر نائب رئيس بوكا جونيورز بقراره النهائي
23/12/2021   11:00 م

“بانيغا” يُخطر نائب رئيس بوكا جونيورز بقراره النهائي

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كشفت تقارير صحفية أرجنتينية، أن محترف الشباب إيفر بانيغا، أخطر نائب رئيس نادي بوكا جونيورز، بشأن قراره النهائي حول موقفه من الرحيل عن ناديه الحالي خلال الفترة المقبلة.

وأعرب بانيغا عن سعادته مع الشباب وفقًا لموقع ” infobae Deportes” الأرجنتيني، مؤكدًا أن هدفه تحقيق دوري المحترفين.

وأشار النجم الأرجنتيني إلى أنه يعيش حياه سعيدة في الرياض واعتذر عن الانتقال للنادي الأرجنتيني في الفترة المقبلة، لافتًا أنه يفكر جدياً بالاعتزال في نادي الشباب. وفق “أخبار 24”.

وعاود فريق الشباب، أمس (الأربعاء) تدريباته على ملعب ناديه؛ حيث بدأ المران بتمارين إحماء وتسخين ولياقة بإشراف مدرب اللياقة ترافيزان.

ويلتقي الشباب نظيره التعاون، يوم الإثنين الموافق 27 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري.

“بانيغا” يُخطر نائب رئيس بوكا جونيورز بقراره النهائي

رياضة
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