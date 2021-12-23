“بيريرا” خارج مباراة “الهلال” و”الفتح”

أفاد الإعلامي الرياضي، عبدالله الحنيان بأن المحترف البرازيلي بصفوف الهلال، بيريرا، لن يُشارك بنسبة كبيرة في مباراة فريقه أمام الفتح.
وغرد الحنيان، عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم (الخميس): “بيريرا لم يشارك في تدريبات الهلال الجماعية اليوم واكتفى بتدريبات النادي الصحي، غالبًا سيتواصل غيابه عن لقاء الفتح، كعقوبة انضباطية”.
وكان بيريرا قد اعترض على جارديم عند استبداله خلال مواجهة النصر بالدوري، ما دفع المدرب البرتغالي لاستبعاده من مباراة الرائد بكأس الملك، إضافة لتوقيع عقوبة انضباطية من قبل إدارة النادي. وفق “أخبار 24”.
ويستعد نادي الهلال لمواجهة نظيره الفتح، يوم (السبت) المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري.
بيريرا لم يشارك في تدريبات #الهلال الجماعية اليوم واكتفى بتدريبات النادي الصحي.
غالبًا سيتواصل غيابه عن لقاء الفتح، كعقوبة انضباطية. pic.twitter.com/Q5dvEYlyIf
— عبدالله الحنيان (@a_alhanyan) December 23, 2021