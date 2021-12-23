“الانضباط” تعاقب نجم الشباب بالإيقاف وتغريمه 20 ألف ريال

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، إيقاف لاعب الشباب نواف العابد مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بعد طرده في مواجهة ضمك وتغريمه بـ20 ألف ريال.
وأشارت اللجنة، إلى أن عقوبة الإيقاف المفروضة على العابد، في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، على أن يستنفذ الإيقاف التلقائي في ذات المسابقة، لقيامه بالتلفظ بألفاظ مسيئة ومهينة تجاه لاعب الفريق المنافس، وفقاً لما ورد في التقرير الإلحاقي لحكم المباراة.
وفي سياق آخر، واصل فريق الشباب، عصر اليوم (الخميس) تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة نظيره التعاون، يوم (الاثنين) المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري. وفق “أخبار 24”.
وأقام المدرب شاموسكا بعد ذلك تقسيمة تكتيكية شهدت تطبيق تدريبات بناء الهجمة والاستحواذ والضغط على المنافس.
وشهدت التدريبات حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان.