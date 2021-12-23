“بغلف” يطالب إدارة النصر بالحفاظ على خدمات “الخيبري”

طالب العضو الذهبي السابق بنادي النصر عبدالعزيز بغلف، بالحفاظ على خدمات لاعب ناديه عبدالله الخيبري، في ظل اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه.
وكتب بغلف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” كدنا أن نفقد “عبدالإله العمري”.. نقطة آخر السطر “الخيبري” لا يروح”.
وفي سياق آخر، كشفت مصادر عن موعد انضمام لاعب فريق النصر، عبدالرحمن العبيد لصفوف نادي الهلال بعد التوقيع له.
وأشارت المصادر وفقًا لـ “الجزيرة”، إلى أن اللاعب سينضم للهلال بعد منتصف شهر يناير المقبل؛ حيث ينتهي عقده مع النصر.
وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن الهلال من المنتظر أن يُعلن خلال الأيام القليلة المقبلة حصوله على توقيع اللاعب لمدة 3 أعوام.