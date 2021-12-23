“الهلال” يُعلن غياب “الفرج” لمدة أسبوع.. و”كنو” و”الدوسري” يواصلان التأهيل

أدى فريق الهلال، اليوم (الخميس) مرانه الرئيسي؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه الفتح يوم (السبت) المقبل ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري.
وبدأ المران بالجري قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات فنية متنوعة ثم عمد الجهاز الفني إلى تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية.
وأجرى سلمان الفرج جلسة علاجية؛ حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لمدة أسبوع.
وواصل الثنائي محمد كنو وناصر الدوسري برامجهما العلاجية والتأهيلية.
وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي، فهد بن نافل.
وتواجدت لجنة الرقابة على المنشطات اليوم في تدريبات الفريق؛ حيث أجرت فحوصات على عدد من لاعبي الفريق. وفق “أخبار 24”.