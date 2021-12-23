رسمياً.. نجم النصر السابق “إلتون جوزيه” يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن لاعب النصر السابق، البرازيلي إلتون جوزيه، اليوم الخميس، اعتزال كرة القدم، بعد مسيرة حافلة مع العديد من الأندية داخل المملكة.
وكان إلتون قد ودع الجماهير السعودية في أغسطس من عام 2019، بعد 10 سنوات قضاها بين صفوف عدد من الأندية في مدن سعودية مختلفة.
وكتب التون جوزيه وقتها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مستحيل أنسى جمهوري والشعب السعودي عامة، ولا السنوات التي قضيتها معكم، ولا يمكن أن أصف شعوري عندما أرى رسائلكم لي وتعليقاتكم، شكراً لكم وأنا فخور حقاً بمحبة الجميع لي، سأشتاق لكم ولبلدي السعودية، وأتمنى أن أعود لكم قريبا”. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن أول محطة للبرازيلي التون جوزيه في الملاعب السعودية كانت مع نادي النصر، بعدها انتقل إلى نادي الفتح ثم القادسية.